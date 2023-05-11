Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu" "Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez" -"Şu anda alandaki katılım 100 bin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pkk'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu"
"Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez"
-"Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun"
-"51 Kürt kardeşlerimizin ölüm emrini veren Selo'yu kurtarmak için çabalıyorlar"
-"Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Neye göre, kim veriyor bu paraları"
-"Şimdi bir de LGBT çıktı, İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletim bu ülkeyi sana emanet etmez"
-"Teröristler neler yapıyor bunu konuşmuyorlar. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez"
-"Bizi havayı germekle suçluyorlar"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Mamak Altındağ mitinginde açıklamalarda bulundu