Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu" "Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez" -"Şu anda alandaki katılım 100 bin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pkk'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu"

"Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez"

-"Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun"

-"51 Kürt kardeşlerimizin ölüm emrini veren Selo'yu kurtarmak için çabalıyorlar"

-"Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Neye göre, kim veriyor bu paraları"

-"Şimdi bir de LGBT çıktı, İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletim bu ülkeyi sana emanet etmez"

-"Teröristler neler yapıyor bunu konuşmuyorlar. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez"

-"Bizi havayı germekle suçluyorlar"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Mamak Altındağ mitinginde açıklamalarda bulundu