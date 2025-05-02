Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir şey de beklemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir şey de beklemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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