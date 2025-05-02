Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenlerden başka bir şey de beklemiyoruz" dedi. - İSTANBUL