Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Petrolde günlük tüketimimiz 1 milyon varil civarında. Bunun 60 bin varilini kendi üretimimizden temin ediyoruz. Halen kat etmemiz gereken mesafe var. Bu mesafeyi hemen kapatmak için filomuzu genişlettik. Şu an 4 aktif sondaj ve sismik arama gemimizle dünyada 5'inci sıradayız. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika