Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İstanbul adayının Pazar günü açıklanacağını ve bu açıklamanın partinin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin bir ifadesi olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde inşası devam eden AK Parti Konferans salonunda yaklaşık yarım saat incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara adayını, seçim beyannamemizi, Ankara'da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" diye konuştu. - ANKARA