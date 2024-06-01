Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.