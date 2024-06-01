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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcıhamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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