Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2) - Haberler

Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hangi sebeple olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol. Türk siyasetinin eski Türkiye bakiyesi ön yargılarla gölgelenmesine kesinlikle rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

Kendisini dinleyenlere "Haziran 2023'e hazır mıyız? İzmir'de bir numara olmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını alınca, "Ben, size inanıyorum." karşılığını verdi.

"Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partinin Genel Başkanı'nın hakkını da 3-5 kendini bilmeze, 3-5 marjinal tetikçiye çiğnetmeyiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sündürdü:

"Yeter ki sen harbi ol, hasbi ol, dürüst ol, açık ol. Bu zatı yüreklendirmek, harekete geçirmek için daha ne söyleyebiliriz, daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Bunlar, daha Türkiye'nin en önemli meselesi hususunda önce kendi aralarında anlaşıp, sonra da milletin önüne çıkıp ne düşündüklerini, ne istediklerini söyleyemiyorlar. Yarın Allah göstermesin, ülkenin ve milletin nice kritik konularında bu kafayla nasıl karar verip uygulayacaklar? Bunlar yerinden kalkana kadar Allah muhafaza kim bilir ülkenin başına neler gelir? Unutmayın, 'horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur' derler. Her birinin hesabı, niyeti, hedefi, patronu farklı olanların masasından memleket hayrına bir şey çıkmaz. Baksanıza aday bile çıkmıyor. Gerisi nasıl gelecek? Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının bir ehemmiyeti yok. Çünkü biz, karşımızdakine değil, kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz. Biz, sizlerle beraber giriyoruz."

"Bunlar dertli değil ama biz dertliyiz"

Yaptıkları çağrının tek gayesinin Türkiye'yi bu gereksiz tartışmadan bir an önce kurtarmak olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak, Hep beraber göreceğiz." dedi.

Kimin ne dediğine değil kendi işlerine baktıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz ülkemize eser, milletimize hizmet kazandırmaktır. Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını, 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi, geliştirmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin her şehri gibi İzmir de bu eser ve hizmet siyasetimizden payını almıştır. Son 20 yılda İzmir'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Toplam 90 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bay Kemal'in büyükşehir belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e duydunuz mu? İşte yağmurlar yağdığı zaman İzmir'i nasıl sular basıyor, kanalizasyonlar nasıl patlıyor görüyorsunuz. Yapmaz, bunlar yapamaz, bunların böyle bir derdi yok. Bunlar dertli değil ama biz dertliyiz."

İzmir'e eğitimde 11 bin 65 yeni derslik inşa ettiklerini, yükseköğrenimde 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduklarını aktaran Erdoğan, öğrenciler için 7 bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını söyledi.

"Turist gibi geldi, şöyle bir dolaştı gitti"

Sporda, ikisi stadyum olmak üzere toplam 115 tesis inşa ettiklerini belirten Erdoğan, sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 9,5 milyar lira tutarında kaynak sağladıklarını kaydetti.

Sağlıkta, 42'si hastaneden oluşan toplam 122 tesisi İzmir'e kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, halen yapımı devam eden 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesini bu yıl içinde tamamlayıp hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 2 yıl önce yaşanan depremin ardından, İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koştuklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi, şöyle bir dolaştı gitti ama biz tüm ekibimizle buradaydık. Başta Başkanvekilim Binali Bey olmak üzere bakanlarım sürekli burada durdular. Milletvekillerim sürekli buradaydılar. ve burada çalışmaları adım adım, anbean takip ettiler. Ben de geldim. Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki yavrularımızı, Yağcıoğlu Apartmanı'ndaki annelerimizi, Rıza Bey, Emrah, Egemen apartmanlarındaki, Barış, Cumhuriyet Sitesi'nde yitip giden canlarımızı biz unutmadık. Ama biz, aynı zamanda umudumuzu yitirmememiz gerektiğini de unutmadık. Elif bebek, kardeşi Umut'u o depremde kaybetti ama 65 saat sonra 'buradayım' diyerek tüm milletimizin umudu oldu. Depremden tam 91 saat sonra tozlanmış saçlarıyla bile cenneti hatırlatan mucizemizi, Ayda bebeğimizi milletçe kucakladık. O gün İzmirlilere söz verdik, dedik ki önce çocuklarımızı kurtaracağız, sonra onlara en hızlı şekilde yeni sıcak yuvalarını armağan edeceğiz."

(Sürecek)