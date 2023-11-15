Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan ihtilafa ilişkin, "Yargıtay üzerine düşen görevi yapıyor. Anayasa Mahkemesi üzerine düşen görevi yapıyor. Benim üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiğinde gereğini yaparım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruya ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Şu anda bireysel başvuru noktasında, bireysel başvuruyu azaltacak diye adımlar atıldı. Demek ki beklenen netice alınamadı. Bunun üzerinde Anayasa Mahkemesi çalışıyor. Bizimle alakalı bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki krizin nasıl aşılacağı sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargıtay üzerine düşen görevi yapıyor. Anayasa Mahkemesi üzerine düşen görevi yapıyor. Benim üzerime düşen görev neyse bana bu iş geldiğinde gereğini yaparım" cevabını verdi. - ANKARA