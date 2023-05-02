Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun." dedi.

Erdoğan, partisinin Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını, bürokratından iş insanına, polisinden öğretmenine, doktoruna, hepsini tasfiye edeceğini ifade ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Daha doğrusu, bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor. FETÖ ve gizli-açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Amerika'daki, Avrupa'daki mahfillerde kulağına neler üflenmişse Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Arada bir kendi fikrini söylediği oluyor elbette. Onları da hep beraber mizah niyetine izliyor, gülüp geçiyoruz. Elbette bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz bu zatın, hangi hesabın temsilcisi olarak karşımıza dikildiğidir." diye konuştu.

Bunu anlamak için çok derin analizlere gerek olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Masanın etrafında oturanlara ve çevresinde dönenlere bakınca her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Buna rağmen şunu düşünmeden de edemiyoruz. Hangi insan kendi ülkesine, kendi devletine, kendi milletine bu kadar büyük kin duyabilir. Bay bay Kemal, Amerika'da bir benzin istasyonunda, bakıyorsunuz bir restorana giriyor. Orada neler çevirdi, o da belli değil. Açıkla... Açıklayamıyor, çünkü Pensilvanya'nın uzantılarıyla orada sohbetini bayağı koyulaştırıyor. Hangi insan ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanına böylesine büyük nefret besleyebilir. Bu duygunun gerisindeki sebepleri biz bilemiyoruz. Bize düşen bunun kasıtlı bir niyetin ürünü olmadığını, sadece gafletten kaynaklandığını ümit etmektir, bu iyi niyetimizdir. Tam 15 seçimdir biz, önce Allah'ımıza, sonra milletimize güvenerek girdiğimiz hiçbir mücadeleden boynu bükük ayrılmadık. Milletimize şükran borcumuzu da yaptığımız eserlerle, verdiğimiz hizmetlerle ödedik."

"Bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı?"

Türkiye'ye bugüne kadar yaptıkları yatırımlara ilişkin meydandaki ekranlardan izletilen video gösteriminin ardından Erdoğan, 14 Mayıs'ta aynı eser ve hizmet aşkı, hissiyat, azim ve kararlılıkla milletin huzuruna çıkacaklarını söyledi.

Antalya'dan da kendisine yakışanı beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Yani 'Ben şunu yaptım' diyebileceği bir eser var mı? On tane Büyükşehir Belediye Başkanı var CHP'li, Allah aşkına bir de onlara bakın. Başta Antalya'dan bakın. Şu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya başkanlığı Antalya'mıza ne kazandırdı, bir sorun. İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ne kazandırdı, sorun. Velhasıl hiç birisinde bir şey yok. Çünkü bunların derdi başka. İstanbul'u sel alır götürür. Bay bay Kemal'in adamı nerede? Bodrum'da. Bodrum'dan çıkmazlar. Aynı şekilde diğerleri de öyle ama biz hizmet ehliyiz." ifadelerini kullandı.

Ziya Paşa'nın "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözlerini anımsatan Erdoğan, alandakilere, "Antalya'ya, cumhuriyetimizin bir asırlık kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Antalya'ya son 21 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek yakışır mı? Antalya'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara yoldaş olmak yakışır mı? Antalya'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Antalya'ya Cumhur İttifakı'yla birlikte olmak, cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı?" sorularını yöneltti.

Alandakilerin "evet" yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Öyleyse 14 Mayıs'ta Antalya'dan rekor bir destek bekliyoruz. Söz mü? Ben size inanıyorum. Sizleri Allah için seviyorum. Hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da yalnız bırakmayacaksınız." dedi.

"Kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade ederek, "Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık. Ne diyor bay bay Kemal? 'Ben Aleviyim' diyor. ya eyvallah. Yani biz sana Alevi misin, değil misin, bunu sormadık ki. ve bugüne kadar bunu niye söylemedin de şimdi söylüyorsun? Demek ki oradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun." diye konuştu.

Sadece asırlık ihmalleri telafi edip, ülkeyi büyütmenin, sıkıntılarını çözerek milleti mutlu etmenin çaresine baktıklarını anlatan Erdoğan, eksikler olabileceğini ancak kimsenin bu ülke için samimiyetle çalıştıklarını inkar edemeyeceğini kaydetti.

Erdoğan, eğitim alanında yaptıkları hizmetleri anımsatarak, "İlkokuldan üniversiteye kadar sıraların üzerine kitapları koyduk mu? Şimdi benim yaşıtım olanlar bilirler. Biz bu kitapları göremedik. Biz teksir kağıtlarıyla yapılan o kitaplarla okuduk, öyle mi? ya kırtasiyeci dükkanında sıraya girerdik, bize bir hafta, 10, 15 gün sonraya gün verirlerdi. Böyle okuduk, böyle yaşadık ama dedik ki 'Bizim çektiğimizi yavrularımız çekmesin.' ve bu yavrularımız şu anda kitaplarını kuşe kağıtla sıralarının üzerinde buluyor mu?" diye konuştu.

Türkiye'de 76 olan üniversite sayısını 208'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, "81 vilayetin tamamında üniversiteler var mı? Artık Muş'tan, Iğdır'dan, Hakkari'den yavrularımız İstanbul'a, Ankara'ya gelmiyor, oraya profesörler gidiyor, doçentler aynı şekilde, oraya gidiyor. Niye? Artık hocalarımızın, öğrencilerinin ayağına gitmek suretiyle bir eğitim sistemi, bunu getirdik. ve artık eğitim bu noktada yerinde yapılıyor, 81 vilayetin tamamında yapılıyor, modern üniversitelerimizde yapılıyor. Batı'yla, Avrupa'sı, Amerika'sı, hepsiyle yarıştayız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)