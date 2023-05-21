Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamentoda çok gençlerimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, gençlerin yönetime katılımı konusunda görüşlerini açıkladı ve Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çok genç milletvekili bulunduğunu belirtti. Ayrıca, depremzedelere hakaret edenlere gereken cezanın verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne dediler? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?' dediler. Biz de dedik ki 'Gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.' Cumhur İttifakı olarak da buna yüklendik ve hamdolsun parlamentoda şu anda çok gençlerimiz var." dedi.

Erdoğan, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'na katıldı.

Bir gencin, "14 Mayıs seçimlerinden sonra millet devletine olan teveccühünü bu büyük afete rağmen gösterdi. Bu sonucu hazmedemeyen bazı kesimler bizleri rencide eden cümleler kullandı. Biz bunların yargı karşısında ceza almasını sizden rica ediyoruz." talebi üzerine Erdoğan, bu durumun aynı şekilde kendilerini de rencide ettiğini söyledi.

Milletin bu kişilere 14 Mayıs'ta gereken dersi ilk etapta verdiğini belirten Erdoğan, "Bitmedi, inşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. Zira 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar ama televizyon kanallarıyla ama farklı mecralarda yazılı, görsel hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin "Gençlerin yönetime katılımı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda bildiğiniz gibi 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu önce 25'e sonra da 18'e düşürmek bize nasip oldu. Bu nedir? Biz gençliğe güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü biz Fatih Sultan Mehmet'in, 18 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadın torunlarıyız. Ne dediler? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?' dediler. Biz de dedik ki 'Gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.' Cumhur İttifakı olarak da buna yüklendik ve hamdolsun parlamentoda şu anda çok gençlerimiz var. Şu anda 24, 25, 28 bu yaşta gençlerimiz var. Biz size inanıyoruz. Şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlanın, parlamentoda sizleri de oralarda görelim. Devletin kademelerinde sizleri görelim. Sadece öğretmen değil mühendis, doktor, yazılımcı aklınıza ne gelirse. Çünkü biz gençliğimize inanıyoruz, gençliğimize güveniyoruz. Gençliğine güvenmeyenden geleceğini teminat altına almak gibi bir şey olmaz. Ama şimdi ilk etap, 28 Mayıs'ta bu depremzedelerimize hakaret eden ahlaksızlara ilk cevabı vermek olsun inşallah."

"Sizlere ülkemizi bırakacak, yolumuza da devam edeceğiz"

Programda bir genç Erdoğan'a, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlere yönelik altyapının geliştirilmesine yönelik hedefleriniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Bu konuya ilişkin şu anda attıkları adımlarda, gençleri gerek üniversitelerde ardından da süratle Türkiye'nin geleceğinde görev üstlenecek kabiliyette yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunu yapacağız ki bizler de Türkiye Yüzyılı'nı siz gençlerimize özgüven içerisinde teslim edelim. Bizim buralara tabii kazık çakacak halimiz yok. Biz de size güvenle bakacak, ondan sonra artık 'Türkiye emin ellerdedir' diyeceğiz. Sizlere ülkemizi bırakacak, yolumuza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bir gencin TEKNOFEST'in seneye Adıyaman'da yapılması talebi üzerine, "TEKNOFEST yönetimiyle görüşelim, bakalım şu anda onların yol haritası nedir. Eğer onların yol haritası müsaitse inşallah Adıyaman'da böyle bir organizasyonu onlarla planlayalım." dedi.

Deprem bölgesindeki gençlere yönelik çalışmalardan çok memnun olduğunu belirten bir genç Erdoğan'a "Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman gençlerinden beklentiniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Adıyaman gençlerinden beklentilerinin birinci derecede Fen Lisesi'nde okuyup, orayı başarıyla bitirmeleri ve üniversite imtihanlarında da başarılı olmaları olduğunu anlatan Erdoğan, "İnşallah üniversiteye girdikten sonra da 'Ben ülkemin yönetiminde, her kademede görev almaya hazırım' deyin. Biz sizden öncelikle bunu bekliyoruz ve bunu başaracağınıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Buna hazırsınız değil mi?" sorusuna gençler "Evet" karşılığını verdi.

Bahçeli ve Erbakan da gençleri selamladı

Program kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da gençlere hitap etti.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir döneminde gençlerle beraber olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, özellikle de gençlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık yaşadığını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erbakan, "Hem deprem bölgesindeki kardeşlerimizin hem de bütün milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle felaketlerle bizleri sınamasın. Burada yaraların hızla sarıldığını görmekten dolayı da büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Bu noktada emeği geçen devletimizin yetkililerine başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve bütün milletimizin hayırseverlerine de en içten teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

(Bitti)

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