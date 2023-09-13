Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.
?Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika