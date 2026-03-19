Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası'nın da sessiz kalamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
