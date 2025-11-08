Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni için bulunduğu Bakü'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir de hazır bulundu. - BAKÜ

