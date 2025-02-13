Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile başladığı Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Erdoğan ve Şerif, Başbakanlık binasında Şerif'le görüştü. Erdoğan ve Şerif, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuları ele aldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne
img

Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ile Törpü'sü yıllar sonra bir arada
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.