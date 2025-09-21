Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına verdiği yanıtta, "Bizler bu zamana kadar uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Biz Trump veya ABD ile bir alışveriş yapacak olursak, bunu oğluyla yapmamıza gerek yok bizzat Trump ile yaparız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika