Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı iddiasına: "O da yanımızda mıydı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı iddiasına: "O da yanımızda mıydı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'in Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı iddiasına: "O da yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymazsa uydurur. Bu adamda durmadan uyduruyor. Bu konuda gereken cevabı parti sözcümüz en güzel şekilde verdi" - İSTANBUL

