Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir." dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika