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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir." dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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