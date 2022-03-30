Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin İkinci Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. - TAŞKENT

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Politika, Haberler

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