Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev TUSAŞ'ı ziyaret etti

Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Vakıf Firmalarının Üst Yönetimleri katılım sağladı.

Program kapsamında gerçekleşen görüşmelerin akabinde yerli ve milli platformların nefes kesen gösterileri izlendi. Ziyaret, TUSAŞ Sergi Alanı'nın gezilmesi akabinde sonlandı.

Türk savunma sanayiinin kazandığı yetenek ve tecrübelerin dost ve kardeş ülkeler ve özellikle Türki Cumhuriyetler ile paylaşılarak ilerleyen dönemde de artarak büyümeye devam edeceği öğrenildi. - ANKARA