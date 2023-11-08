Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan Özbekistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın zirve oturumuna hitap edecek ve toplantı marjında katılımcı liderler ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi gibi konularda fikir teatisinde bulunulması planlanıyor.