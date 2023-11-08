Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e gitti. - ANKARA