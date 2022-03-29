Özbekistan'da sokaklar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterleriyle süslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için gittiği Özbekistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özebekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te sokaklar, Erdoğan'ın gelişi nedeniyle Cumhurbaşkanının posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısının gerçekleştirilecek. Taşkent'te yapılacak toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. - TAŞKENT