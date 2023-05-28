Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Erdoğan, Türk demokrasi hayatının ilk defa iki turlu bir seçime şahit olduğunu belirterek, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI -2

Gökçe KARAKÖSE, Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, " Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Oy kullanacağı sınıfa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa "hayırlı olsun" diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce okula oğlu Bilal Erdoğan, Togg ile gelerek oy kullandı.