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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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