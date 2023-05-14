Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika