Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde hamdolsun demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam"