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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt genelinde oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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