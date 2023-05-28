Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullandı. Türk demokrasi hayatının ilk defa iki turlu bir seçime şahit olunduğunu belirten Erdoğan, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Oy kullanacağı sınıfa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3279 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa "hayırlı olsun" diyerek zarfı atan Erdoğan imza işleminin ardından açıklamalarda bulundu.

İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce okula oğlu Bilal Erdoğan, Togg ile gelerek oy kullandı.