Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, "Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Burada Erdoğan'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Okul içinde Erdoğan çocuklara harçlık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte 3279 numaralı sandıkta oy kullandı.

TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN HAYIRLISIYLA BİR GELECEĞİ RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUZ