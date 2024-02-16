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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, Ordu ile aralarına kimseyi sokmadıklarını ve sokmayacaklarını belirtti. İstismar politikası yapanlara ve aralarına girmeye çalışanlara yer verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız"

ORDU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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