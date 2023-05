Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzü kimse kesemez, yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın'

MANİSA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitinginde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Milletimizin gönül dünyasında artık hiçbir karşılığı olmayan etnik ve mezhebi ayrımcılığı tahrik ederek, kaşıyarak, kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak, insanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler" dedi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye hitap etti. Sözlerine Manisa'ya yaptıkları yatırımları anlatarak başlayan Erdoğan, "Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık. Nice mücadelelerden anlımızın akıyla çıktık. Ülkemizin kalkınmasını düşünürken 21 yılda 97 milyar liralık yatırımla Manisa'yı geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 12 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 78 bin 687 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 2 stadyum dahil farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 7 milyar tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 743 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 283 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk evim projemizle Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut ve ilk iş yerim projemizle 350 yeni iş yeri inşa edecek, ilk arsa projemizle 18 bin konutluk arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümde riskli yapılar olarak belirlediğimiz 11 bin 695 bağımsız bölümünün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet bahçesi projesinden 4'ünü tamamladık, kalanlara devam ediyoruz. Ulaştırmada 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 627 kilometreye çıkardık. Manisa'ya da hizmet eden İstanbul-İzmir otoyolunu, İzmir-Manisa yolunda inşa ettiğimiz Sabuncubeli tünelini tamamlayıp hizmete soktuk. Akhisar çevre yolunun kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattını yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda son 21 yılda 31 baraj, 1 içme suyu tesisi, 46 sulama tesisi, 76 dere ıslahı, 11 gölet, 14 yer altı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize 4 buçuk milyar tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ediyoruz. TMO üzüm alımını sürdürecek, zeytine sağladığımız tane desteğine devam edeceğiz. Enerjide 217 bin abonesi olan Manisa'ya 13 ilçesiyle birlikte doğalgaz arzı sağladık. Demirci, Köprübaşı Sarıgöl ve Selendi'ye doğalgaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize yaptığımız hizmetler bitmiyor" dedi.

"Manisa, bu seçimi kazaya bırakmaz"

Miting alanındaki pankartlara da dikkat çeken Erdoğan, "Bir delikanlı ne yazmış; 'Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok, Akhisar' doğru. Ben inanıyorum ki Manisa, bu seçimi kazaya bırakmaz. Seçim gününe kadar durup dinlemeden çalışmaya devam. Durmak yok yola devam. Gönlünün kazanmadığımız tek kişi bırakmayana kadar her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız" diye konuştu.

"Önümüzü kimse kesemez, yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın"

Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladıkları bir yılda olduklarını vurgulayan Erdoğan "Vatan topraklarında Manisa istikbalin ve istiklalin kıymetini çok iyi bilir. Son 1 asırdır istiklalimize yönelik pek çok sinsi saldırıyla mücadele ettik. Rahmetli Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek milli iradenin üstünlüğünü ülke yönetiminde hakim kılma mücadelesini verdik. Bu doğrultuda her adımın önü kesilmeye çalışıldı. Ülke yönetimini üstlendiğimiz 2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı da güçlü bir dirençle karşılaştık. Vesayetiyle, terör örgütleriyle, darbecileriyle, ekonomik tetikçileriyle, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugünlere geldik. Kendini gelişmiş olarak tanımlayan kimi ülkeler, asırlardır dünyanın tüm imkanlarını kendi güvenlik ve refahları için kullanırken bizim vaktimizi ve enerjimizi kendi sorunlarımızla harcamaya mahkum ettiler. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz, Milli Mücadele'nin ardından kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık. Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık. Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda hakkı olan eserlere kavuşabilmesini sağladık. En önemlisi bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içerisinde hem de dışarıda güvenle ve huzurla gururla başı dik şekilde dolaşmasını sağladık. Şimdi yeni fırsat. 14 Mayıs inşallah milletim bizlere 'yürü' derse biz yine yürüyeceğiz. Bu hizmetlere devam edeceğiz. Biz size inanıyoruz. Allah göstermesin bunların ellerine bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. Bunlar emri nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Ne diyor bu Bay Bay Kemal, bunlar Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi öldürdüler. O Selo var ya Selo, Edirne'de cezaevinde. 'Gelir gelmez Selo'yu çıkaracağız. Evlat katili Apo'yu çıkaracağız.' Bunlara fırsat verecek miyiz? Öyleyse çok çalışmamız gerekiyor. Bunlar yatıyor kalkıyor, bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye gayret ediyor. Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak, şunu bilin Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. Biz ne Arap'ın beyaza, ne de beyazın Arap'a üstünlüğüne inanmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlık iledir. Bunu siz bilmezsiniz, buna bizim imanımız var. Yola böyle devam ediyoruz ve böyle devam edeceğiz. Çıkmış Bay Bay Kemal Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz ne şu ne bu dinimiz var. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz yok. Ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık. Şimdi Türkiye Yüzyılı'yla ülkemizi dünyada biliyorsunuz ilk 20 içerisindeyiz. Yeter mi, daha iyisi olacak. Daha güçlü olacağız. Buna müsait bir ülkeyiz. Önümüzü kimse kesemez, yeter ki bu namertlere bu ülke bırakılmasın. Şurada 3 hafta bile kalmadı. Müjdeyi de Manisa'dan alacağız. 14 Mayıs seçimleri bunun için büyük önem taşıyor. Çünkü karşımızda Türkiye'yi bırakınız daha ileriye götürmeyi ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var. Milletimizin gönül dünyasında artık hiçbir karşılığı olmayan etnik ve mezhebi ayrımcılığı tahrik ederek kaşıyarak kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak insanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler." - MANİSA