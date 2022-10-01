Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika