Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
