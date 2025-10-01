Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika