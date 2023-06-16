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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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