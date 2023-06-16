Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika