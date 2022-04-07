Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük"

"Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum"

"Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimizde alışık olmadıkları günler yaşadılar"

"2021 -2022 eğitim öğretim yılının 4'te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz"

"Öğretmenlerimizi maarif davamızın sancaktarları, eğitim öğretimimizin kilit taşları olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet etiğimiz eli öpülesi insanlardır. Öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalp ile yapabilmeleri için 20 yıldır yoğun çaba harcıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve derslikler sayısında Türkiye öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler ve Eğitim yöneticileri ile iftar Programı'nda konuştu.

Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek, "Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam Dünyası ve tüm insanlık için barışa huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır koronavirüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu bir çok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimizde alışık olmadıkları günler yaşadılar. Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetleri aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza; şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021 -2022 eğitim öğretim yılının 4'te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Erdoğan şunları kaydetti;

"Öğretmenlerimizi maarif davamızın sancaktarları, eğitim öğretimimizin kilit taşları olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet etiğimiz eli öpülesi insanlardır. Öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalp ile yapabilmeleri için 20 yıldır yoğun çaba harcıyoruz."

Eğitim imkanlarının geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturulduğunu ifade den Erdoğan," Öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıfına son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve derslikler sayısında Türkiye öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik" dedi.

Okulların bir çok alanda iyileştirildiğini kaydeden Erdoğan," Okullarımız birbiri ile yarışıyorlar, bunlara aynen devam edeceğiz İstiyoruz ki bu tür salonlardan her branşta çok güçlü sportmen öğrenciler yetiştirelim. Kütüphanesiz Okul kalmayacak Projesiyle 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli işlenebilmesini temin etmek için etkileşimli tahtalar kurduk. Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarında gözle görülür ilerleme kaydettik" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu belirten Erdoğan, Öğretmenlik meslek kanunun önemine değinerek," Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması önemli bir eksikti. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.