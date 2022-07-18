Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık."
AA / Aylin Dal - Politika