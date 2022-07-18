Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı...

AA - Aylin Dal - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık."

AA / Aylin Dal - Politika

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