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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da deprem konutlarının kura çekim törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da bulunan deprem konutlarının kura çekim törenine katıldı. Tören sonrası aracıyla ilerlerken yolunu kesen öğrenci ve aileleri kırmayarak fotoğraf çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Şanlıurfa'da deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı.

Şanlıurfa'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti. Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti. Aracı durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Çocuklara da oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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