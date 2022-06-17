Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Politika Haberler

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