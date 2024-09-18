Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ödül Töreni Sonrası Pastanede Vatandaşlarla Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen ödül programının ardından bir pastaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti. Bu samimi buluşmada Erdoğan, vatandaşların görüşlerini dinleyip, onlarla keyifli anlar geçirdi. Bu tür etkinliklerin, halkla olan bağları güçlendirdiği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül programı sonrası bir pastaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti (AKTÜEL)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika