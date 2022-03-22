Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır.

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Odessa'dan sürüklenen mayınlar) MSB her türlü tedbirini alıyor, almakta ve gereği neyse yapılacaktır, yapılmaktadır. Hiç endişeniz olmasın."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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