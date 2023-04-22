Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika