Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz.