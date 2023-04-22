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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nurdağı ve İslahiye'de) Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz."

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Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Politika Haberler

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