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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman Nurdağı Kilis Politika Haberler

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