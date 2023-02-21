Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını söyledi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman Nurdağı Kilis Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa sürecinin... - Haberler

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