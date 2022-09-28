Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika