Türkiye ve Nijerya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Nijerya arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Türkiye ve Nijerya arasında 9 anlaşma imzalandı. Törenin ardından iki lider basın açıklaması düzenledi.

'NİJERYA EN YAKIN TİCARET ORTAKLARIMIZDAN BİRİDİR'

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizde gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERİ TAŞIYACAK KARARLAR ALDIK'

Nijerya'ya 2021 yılında gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz iş birliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir. Evvela ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

'NİJERYALI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Nijerya'nın Afrika'da en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar, gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz" dedi.

'NİJERYA HALKININ YANINDAYIZ'

Afrika'nın özellikle sahil bölgelerinde terör örgütlerinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum."

Erdoğan, pek çok Nijeryalı gencin Türkiye'de eğitim görmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Ayrıca Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ise her iki ülke için önemli olan hususların hepsini ele aldıklarını kaydetti. Tinubu, iki ülkenin birlikte çalışmaya hazır olduğunu ve özellikle tarafların halklarına faydalı olacak iş birliklerini konuştuklarını söyledi.

9 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"-Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında?Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."

Aybala MELEK/ANKARA,