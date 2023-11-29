Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır (3)

'15,2 MİLYON EMEKLİMİZE 5 BİN LİRA ÖDEMİŞ OLACAĞIZ'

Erdoğan, gelecek aydan itibaren yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacaklarını, yıl bitmeden toplam 46 bin deprem konutu ve köy evini hak sahibi depremzedelere teslim etmeyi planladıklarını kaydetti. Erdoğan, geçen hafta emeklilerle ilgili son müjdeyi de kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Meclis'imizin de onayını aldıktan sonra çiftçi ve Bağ-kurlu emeklilerimiz dahil çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerini yapacağız. Önergemizin Meclis'ten süratle geçeceğine inanıyorum. Teklifin yasalaşmasını müteakip ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liralarını yatıracağız. Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız. Bu kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum"

'EL ETEK ÖPTÜKLERİ İÇİN ONUR DUYDUKLARINI İFADE EDİYORLAR'

Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ndeki programda kadına yönelik şiddetle mücadele 2024 yılı faaliyet planının detaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, "Toplam 66 alt hedef ve 218 faaliyet başlığının yer aldığı plan kadına yönelik şiddet konusundaki irademizin en somut ifadesidir. İstanbul Sözleşmesinden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerce yürütülen kampanyaların hiçbir temeli yoktur. Şiddet meselesini bu sözleşmeyle irtibatlandıranların amacının kadına yönelik şiddet olmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bunlar gerçekten kadına şiddetten rahatsız olsalardı bölücü terör örgütünün kuyruğuna takılmazlardı. Bunların kadın haklarıyla ilgili bir dertleri olsaydı bölücü alçakların katlettiği kadınlarımızın hatıralarına sahip çıkarlardı. Bugüne kadar ne bölücü örgütün dağa zorla kaçırdığı 13-14 yaşındaki kız çocukları için iki kelam ettiler ne de evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır Annelerine destek oldular. Bölücü örgüte sempatiyle bakanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar. Şimdi de el etek öptükleri için onur duyduklarını ifade ediyorlar" dedi.

Erdoğan, kadınlara yönelik birçok olumlu adım attıklarına işaret ederek, "İstanbul Sözleşmesini dillerine dolayanların aile kurumunu güçlendirmeye matuf adımlarımızdan rahatsız olmaları da tesadüf değildir. Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçisi olan bu kesimlerin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir, herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz LGBT. Çok açık net bu sapkın, sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakıdır, AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara kesinlikle bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsat etmelerine fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

AİLE VE GENÇLİK FONU TEKLİFİMİZ MECLİSTEN ONAYINI ALDI

Erdoğan, aile kurmak isteyen gençlere finans desteği sağlamaya başladıklarını ifade ederek, "Aile ve gençlik fonumuzla ilgili yasa teklifimiz Meclis'imizden onayını aldı. Kanun bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fonu ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğiz. Gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunacağız. Kredi kullanan gençlerimiz aynı zamanda 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacak. Fon gelirlerimiz arttıkça kapsamını ülkemiz geneline yaygınlaştıracağız. Seçim vaatlerimizden olan aile ve gençlik fonunun da hayırlı olmasını diliyor, bu projenin hayata geçmesine katkı veren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, seçimler öncesinde Karadeniz gazının sevincini paylaşmak için başlattıkları ücretsiz doğal gaz desteğinin sürdüğünü belirterek, "Hatırlanacağı üzere ilk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almamış, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödemiştik. Nisan ayından beri konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen 25 metreküplük doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Şimdiye kadar bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

'MUHALEFETİN GÜNDEMİNDE BOLCA AYAK OYUNU VAR'

Erdoğan, ülkeye kazandırdıkları proje ve eserlerin muhalefet ile aralarındaki derin vizyon farkını da ortaya koyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde sadece ülkeye, millete, insanlığa hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu var, kimin kimi hançerlediği muamması var, her gün bir yenisi patlak veren skandallar var. Bizim gündemimizin en başında Türkiye yüzyılının inşası varken, onların gündeminde bölücü örgütün emrinde olanlarla Meclis'te nümayiş yapmak var. Bizim gündemimizde deprem bölgesinin süratle ayağa kaldırılması, depremzedelerimizin bir an önce yeni yuvalarına kavuşturulması varken, onların gündeminde yalnızca siyasi geleceklerini kurtarmak var. Muhalefet cenahında son dönemde yaşanan gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil, inanın üzülerek de seyrediyoruz. Çok açık ve net söylüyorum; ne Türk siyaseti, ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz, iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı, usandı. Vatandaş bırakın bunlara oy vermeyi, adlarını duymak, yüzlerini görmek dahi istemiyor. Açıkçası seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık, belki hatalarını anlarlar, kendilerini sigaya çekerler diye ümit etmiştik, ancak batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler, aynı tas, aynı hamam. Yollarına pişkince devam ettiler, şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona-buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. 'Haberimiz yoktu' diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar."

'CUMHUR İTTİFAKI 31 MART SEÇİMLERİNDEN ALNININ AKIYLA ÇIKACAK'

Erdoğan, seçim takviminin sorunsuz bir şekilde işlediğini söyleyerek, "Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi, meclis üyelikleri için başvuruları almayı sürdürüyoruz. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık, bunu da partimize yakışır bir olgunlukla tam bir kardeşlik iklimi içerisinde, adeta bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ve bugüne kadar çeşitli fitne girişimlerine rağmen güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı'nın inşallah 31 Mart seçimlerinden de anlının akıyla çıkacağına inanıyorum" dedi.