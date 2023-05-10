Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gerçekleştirilen seçim mitingine katıldı. Mitingde Batmanlılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından yapımı tamamlanan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını yaptı. Dualar eşliğinde kurdelesi kesilen Külliye, Batman halkının hizmetine açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Necat Nasıroğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye açılışından sonra Batman'dan ayrıldı. - BATMAN