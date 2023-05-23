Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor" " Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz" " Afetzedelerimizi asla kaderlerine terk etmedik" " Hatay defne hastanemizi 3 ay gibi rekor bir sürede hizmete açtık" " 650 bin yeni konut inşa edeceğiz"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor"

" Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz"

" Afetzedelerimizi asla kaderlerine terk etmedik"

" Hatay defne hastanemizi 3 ay gibi rekor bir sürede hizmete açtık"

" 650 bin yeni konut inşa edeceğiz"

" Deprem sonrasında başka illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönecekler"

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Hatay Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title