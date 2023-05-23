Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor" " Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz" " Afetzedelerimizi asla kaderlerine terk etmedik" " Hatay defne hastanemizi 3 ay gibi rekor bir sürede hizmete açtık" " 650 bin yeni konut inşa edeceğiz"...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yürüyor"
" Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz"
" Afetzedelerimizi asla kaderlerine terk etmedik"
" Hatay defne hastanemizi 3 ay gibi rekor bir sürede hizmete açtık"
" 650 bin yeni konut inşa edeceğiz"
" Deprem sonrasında başka illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönecekler"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika