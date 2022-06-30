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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci günü için fuar alanında

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirilecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde düzenlenecek oturuma katılmak üzere IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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