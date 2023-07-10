Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Görüşme saat 18.00'de gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında yarın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.