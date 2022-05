Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında önemli iş birlikleri adımlar atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Erdoğan, "Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Cezayir'in bağımsızlığının 60. yılını tebrik ediyorum. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun da 60. yılına tekabül ediyor. İki dost ve kardeş iki ülke olarak 500 yıl öncesine uzanan ortak biz maziyi paylaşıyoruz. İkili ilişkilerimizi yeni bir zemine taşıyan yüksek düzeyli iş Birliği Konseyi Kuruluşunu Cezayir'e yapığım ziyaret sırasında kararlaştırmıştık. İlk toplantımızı gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Bu vesileyle iş birliğimizi daha ileriye taşıma kararlığımızı karşılıklı olarak teyit ettik" dedi.

Görüşmelerde Türkiye - Cezayir ilişkilerinin detaylıca ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili, gerek uluslararası Platformlarda dayanışmaların artırılarak sürdürülmesi kararlığının bir kez daha gündeme getirildiğini aktardı.

"10 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

Cezayir ile ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 yılındaki ziyaretimizde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Cezayir ile ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla yüzde 35 artırarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik. 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

Afrika'nın dünyaya açılan kapılarından biri olan Cezayir'in üretimi çeşitlendirmeye, özellikle birçok alanda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turistik, bütün bu alanlarda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Ekonomik iş birliğimizin lokomotiflerinden biri olan yatırımcılarımız da bu süreci yakından takip ediyor" açıklamasında bulundu.

"1400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç kattı"

1400'ü aşkın Türk firmasının Cezayir ekonomisinin gücüne güç kattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cezayir'i bir üretim üssü olarak gören ve yatırımları ülkemize yönlendiren firmalara desteğinizin süreceğinden eminim. Özellikle de yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında gerçekleşecek iş forumunun karşılıklı ilişkilerin ve yatırımlarımızın artırılmasına katkıda bulunacağı muhakkaktır. Yakın geçmişte ortak yatırımların başlamış olduğu enerji ve madencilik alanındaki çalışmalarımız ülkemizin refahını artıracaktır. Bugün aynı zamanda ortak coğrafyamız olan Afrika ve İslam dünyasındaki meselelerini de ele aldık. Cezayir, Afrika kıtasının yüzölçümü ile en büyük ülkesinin olmasının yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimizin kıtanın kuzeyi ve Sahel bölgesi başta olmak üzere Afrika'nın tamamında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimiz de iş birliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız"

Somali'deki seçimin sonuçlarının tüm Somali halkı için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "2011 yılında çöküşün eşiğindeyken Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasına çok büyük katkı sağladığı Somali'de 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılan bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla tamamlanmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerini Somalili kardeşlerimizle birlikte Doğu Afrika halkları için hayırlara vesile olmasını diliyor, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'u tebrik ediyoruz. Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türk yatırımlarının ağırlık kazandığı oran kentinde açılacak Başkonsolosluğumuz iki ülke arasındaki beşeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik gayretleri bize destek verecektir. Kardeş Türkiye ve Cezayir halkları arasındaki güçlü bağların karşılıklı olarak açacağımız kültür merkezleri vasıtasıyla daha da kuvvetlendirilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Madencilikten çevreye, eğitimden kültüre muhtelif alanlarda imzalanan anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zeminin tahkim edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm alanlarda atılabilecek ilave somut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye, hayata geçirmeye devam edeceklerdir. Bizler de gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

"Gerek sivil, gerek askeri deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünmekteyiz"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığım ikili görüşme detaylı ve verimliydi. 2 yıl önce bir araya geldik zatı devletleriyle. 2020 yılında Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret ettiğinde bir dizi iş birliği anlaşmasına imza atmıştık. O sırada Cumhurbaşkanı Türk yatırımlarının Cezayir'deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. İnşallah bu yatırım oranını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştırılacağını düşünüyorum. Stratejik olarak devam edeceğiz aynı bağlamda çok önemli adımları atmayı düşünmekteyiz. Özelikle gerek sivil, gerek askeri deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünmekteyiz" açıklamasında bulundu.

"Siyasi noktada uluslararası bütün ilişkilerde Türkiye Cezayir birlikte hareket etme konusunu ele aldık"

Cezayir ile savunma sanayiinde atılacak adımların önem arz ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinin dar bir kalıp içerisinde ifade edilebilecek bir alan olmadığını belirterek, şu anda görüşme halinde olan firmalar olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta TUSAŞ, olmak üzere özel sektör firmalarımız var. Bütün bunlarla beraber çok daha önemlisi denizde, karada, birçok firmamızın Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor. İşin Savunma sanayi bölümünü biz askeri ilişkiler adı altında ele aldık. Bunun yanında siyasi noktada uluslararası bütün ilişkilerde Türkiye Cezayir birlikte hareket etme konusunu ele aldık. Cumhurbaşkanı Filistin, Libya'yı gündeme getirdi. Bugün değerli kardeşimle üzerinde durduğumuz en öneli konulardan biri tarım ve hayvancılık alanında, tarım endüstrisi noktasında deneyimlerimiz var. Cezayir yüzölçümü itibariyle büyük bir alana sahip. Bu kadar büyük bir alan sahipken su sıkıntısı adeta olmayan bir ülke konumunda. Bu alanda müşterek bir çalışma içinde olacağımızı konuştuk. Devletten devlete, özel sektörler arasında bir çalışma olabileceğini konuştuk. Gerekirse üçüncü ülkelere buradan ihracat konusunu ele aldık. Burada en önemli konulardan birisi turizm. Bütün bunlarla paket turizmi geliştirebiliriz. Aramızdaki tabana dayalı atılacak adımlarla Türkiye- Cezayir arasındaki kardeşlik bağlarının nerelere dayandığını ortaya koyabiliriz" dedi.

"Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, " Her iki ülkeyle ilgili dışişleri bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat açık ve net bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde kaldı ki terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki teslim etmeleri gereken bazı teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler; biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimini tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Yunanistan'da üstler kuruyorlar mı, kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız. İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri konuşturuyorlar. Özel davetler çıkarıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. O zaman NATO bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar Teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Biz sokulduğumuz yerden tekrar sokulamayız, kusura bakmasınlar" dedi.

Açıklamalar esnasında kürsünün sağ ve solunda 14 Aralık 1841 tarihinde hazırlanmış Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik eden, Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesinin yer aldığı tablolar da yer aldı. - ANKARA

