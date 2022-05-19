Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)
Demirören Haber Ajansı - Politika
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ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDUBuluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi.
ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDU
Buluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Seda Nur, şair Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini birlikte okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Nur, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Politika