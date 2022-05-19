Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik (3)

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDUBuluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE ŞİİR OKUDU

Buluşmada söz alan gençlerden Seda Nur, çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şiir okumak istediğini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Seda Nur, şair Nurullah Genç'in 'Beni Yakışına' şiirini birlikte okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Nur, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şiir, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title