Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kayıtlarına FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Bugüne kadar sadece AB kayıtlarında olan PKK, şimdi onunla birlikte YPG, PYD ve FETÖ, bunlar da NATO'nun resmi kayıtlarında yerini almıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. AK Parti çatısı altında görev yapan belediye başkanları ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Sizler AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Sizler, belediye başkanlığı döneminizde gerçekleştirdiğiniz eser ve hizmetlerle adlarını tarihe yazdırmış bir kadrosunuz" ifadelerini kaydetti. AK Parti'de beraber görev yaptığı belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, konuşmasında şunları ifade etti:

"Ülkenin yönetimindeki en küçük bir zafiyetin milletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nda bizim kazanmamız şarttır. Kendimizle birlikte evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz. Bunların muhasebesini ve murakabesini çeşitli zeminlerde beraberce yaptık ve yapıyoruz. Ama 2023 seçimleri tüm bunların ötesinde bir anlama, öneme, hassasiyete sahiptir. Bu seçim kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir. Türkiye, dünün Türkiye'si değildir. Siyasi gücümüzle, diplomatik etkinliğimizle, ekonomik büyüklüğümüzle, eser ve hizmet altyapımızla çok ileri ve farklı bir yerdeyiz. Daha açık bir ifadeyle artık kaybedecek çok şeyimiz vardı. Eskiden kaybedecek tek hazinemiz vaktimizdi. Ödediğimiz tek bedel, zaten sahip olmadığımız özgürlük ve refah umudumuzu ertelemekti. Şimdi ise 2023'te yanlış bir tercih durumunda küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligindeki yerimiz ile bu ligin lokomotif ülkeleri arasına girme fırsatımızı tehlikeye atmış olacağız. Bu gerçekleri önce kendi arkadaşlarımıza, onlarla birlikte halka halka her bir ferdimize anlatarak, 2023'te her hangi bir kazaya meydan verilmemesini temin edeceğiz. Bizim hakkı, hakikati, muhabbeti dile getirdiğimiz her yerde, muhalefetin yalanlarıyla, iftiralarıyla, çarpıtmalarıyla, hezeyanlarıyla insanları zehirlemeye çalıştığını unutmamalıyız. Sizlerden hanenizden başlayarak, oturduğunuz binada, sokakta, mahallede, iş yerinde, çarşıda, pazarda, otobüste, trende, dost meclislerinde velhasıl her yerde doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı, kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum."