Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle...

AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz"

AA / Aynur Ekiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler

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