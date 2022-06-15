Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle...
AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz"
AA / Aynur Ekiz - Politika