Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz" AA / Aynur Ekiz - Politika Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler

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